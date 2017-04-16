Eskişehir Bakan Nabi Avcı Hayırlı, Uğurlu Olsun

Bakan Nabi Avcı: Hayırlı, uğurlu olsun



KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı referandum da sonuçların netleşmek üzere olduğunu söyleyerek, "Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.



AK Parti İl binasında gazetecilere açıklamada bulunan bakan Nabi Avcı, hem Eskişehir'de hem de Türkiye'de vakur bir kampanya yürütüldüğünü belirtti. Avcı şöyle konuştu:



"Referandum sonuçları memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu süreçte Eskişehir için söylüyorum başından beri büyük gayretlerle çalışan bütün teşkilatımıza, başta sayın il başkanımız olmak üzere, teşkilatımıza, ilçe başkanlarımıza, seçim koordinasyon merkezimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, üyelerimize, sandık temsilcilerimize ve bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Vakur bir kampanya yürütüldü Eskişehir'de ve Türkiye'de. Neticeler netleşmek üzere. Birazdan zaten sayın Başbakanımız açıklama yapacak. Bizde Başbakanımız açıklama yapana kadar herhangi bir açıklama yapmama prensip kararımız var. Biliyorsunuz seçimlerde önce genel merkezde sayın Başbakanın açıklaması oluyor, sayın genel başkanı açıklaması oluyor. Bundan sonra ayrıntıları daha sonra konuşuruz. Ben şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. "



(