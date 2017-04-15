Eskişehir Bakan Avcı, 'Piyano Dahisi' Mert'i Kutladı

Bakan Avcı, 'Piyano dahisi' Mert'i kutladı (2)



TURİZM HAFTASI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen 'Turizm Haftası' açılış törenine katıldı. Mehter takımının gösteri sunduğu etkinlikte konuşan bakan Avcı Türkiye'nin turizmde son 15 yılda iyi bir mesafe aldığını söyledi. Avcı, "2002 yılı rakamlarıyla karşılaştırıldığı zaman Türkiye bugün geldiği yer itibarı ile dünyada 6'ıncı büyük turizm destinasyonu. Avrupa'da 4'üncü büyük destinasyonuyuz. Üstelik 2016 yılında yaşadığımız dar boğaza rağmen buradayız" dedi.



'18 MİLYON HİNTLİ GİDECEK MEMLEKET ARIYOR'



Bakan Nabi Avcı, 1980'li yılarda Turgut Özal'ın başlattığı hamle ile Türkiye'nin kıyı turizminde, deniz turizminde ciddi bir mesafe aldığını belirtti. 444 mavi bayrakla denizlerimizin Avrupa'nın en temiz denizleri olduğunu söyleyen Avcı, ancak Türkiye'nin turizmde başka alanlara yönelmesi gerektiğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türkiye dünyada 6'ncı sıraya geldiyse bunu büyük ölçüde deniz, kum, güneş diyerek başardık. Ama Türkiye sadece deniz, kum, güneşten ibaret değil. En az onun kadar farklı turizm alanlarında da Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var. Deniz, kum ve güneş dediğiniz zaman, kendinizi hem mevsim olarak yılın belli bir mevsimine sıkıştırmış oluyorsunuz, hem de pazar olarak belli ülkelere sınırlandırmış oluyorsunuz. Deniz, kum, güneş turizmi aynı zamanda Rusya, Almanya, İngiltere pazarı demektir. Oysa dünyada bugün itibariyle 1 milyar 200 milyon insan turistlik amacıyla seyahat ediyor. Bu giderek de artacak. Bizim açılmamız gereken pek çok büyük pazarlar var. Japonya, Çin, Hindistan, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Latin Amerika. Buralar henüz bakir pazarlar bizim için. ve biliyoruz ki bu pazarlar sadece deniz, kum, güneşe gelmiyorlar. Japonlar arkeolojiye meraklı. Çinliler aynı şekilde kültür, arkeoloji turizmine çok meraklılar. Hintliler yeni bir turizm türü icat ettiler, düğün turizmi diye. Antalya, Alanya'ya evlenmek için gelen Hintli sayısı artıyor. Ekim'e kadar 250 Hint seyahat acentesi temsilcisi Muğla'ya davet edilecek, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da desteği ile ve onlara Muğla'nın düğün alt yapısı gösterilecek. 18 milyon Hintli bugün Avrupa düzeyinde harcama kabiliyetine sahip ve bunlar gidecek memleket arıyorlar. Arap turizmini biliyoruz. Araplar özellikle kış turizmine ve gastronomi turizmine, yeme, içme kültürüne çok düşkünler. Onlara yönelik tanıtım çabalarımızı son zamanlarda arttırdık. Türkiye bugüne kadar yeterince değerlendirmediği farklı alanlardaki potansiyellerini, kış, kayak, sağlık, kongre, macera, gençlik, termal kaplıca turizmini bunları da gereği gibi tanıttığı, gereği gibi tesislendirdiği taktirde dünyada ilk üçe girmemiz için hiç bir neden yok."