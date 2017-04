Eskişehir Bakan Avcı, 'Piyano Dahisi' Mert'i Kutladı

Bakan Avcı, 'Piyano dahisi' Mert'i kutladı



KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Almanya'da düzenlen müzik yarışmasında birinci olan Eskişehirli 'Piyano dahisi' 10 yaşındaki Mert Hakan Şeker'i kutladı.



Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı 5'inci sınıf öğrencisi olan, 'Piyano dahisi' ve 'Harika çocuk' olarak nitelendirilen Mert Hakan Şeker, Almanya'nın Mühlacker kentinde düzenlenen ve 26 ülkeden yeteneklerin katıldığı Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması'nda birinci oldu. Beethoven'in 20'nci sonatını çaldığı yarışmada, kendi yaş grubunda 10 yarışmacıyı geride bırakan Şeker, jüriden de tam not aldı.



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Mert Hakan Şeker ile babası Murat Şeker, annesi Zeynep Şeker ve müzik direktörü Rüstem Avcı'yı Eskişehir Polis Evi'nde kabul etti. Avcı, "Mert'le inşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye sesini çok duyuracak. Gerçekten çok özel yetenekleri olan bir genç" dedi.



'KISA ZAMANDA O YASAYI YAPACAĞIZ'



Mert Hakar Şeker gibi başarılı gençlere aile desteğinin yanısıra devletin de destek vermesi gerektiğini belirten bakan Avcı şöyle konuştu:



"Daha önce İdil Biret ve Suna Kan gibi bir-iki sanatçı için değerlendirilebilmiş olan bir yasamız var.1948'de çıkmış bir yasa. Aslında yasa şu anda bile teknik olarak yürürlükte. Biz şimdi onu bugünün koşullarında tekrar işlevsel hale getirmek için mevzuat çalışmamızı bitirmek üzereyiz. İnşallah en kısa zamanda o yasayı yapacağız. Çünkü Mert çok güzel bir örnek. Başka çocuklarımız da var. Onları her birinin kendi alanında, kendi kulvarında, kendi ilgi alanında, kendi yetenek alanında gidebilecekleri yere kadar gitmeleri için sadece ailelerin desteği veya sadece okullarının, yöneticilerinin desteği yetmiyor. Mert'in durumu da öyle. Belli bir yaştan, belli bir aşamadan sonra yurt dışında eğitim görmesi gerekiyor. Çünkü onun alanında Türkiye'de verilecek eğitimle yurt dışında uzmanlaşmış bazı kurumlarda alabileceği eğitim arasında fark var. Bu da ciddi bir maddi destek gerektiriyor. Milli Eğitim, Kültür ve Dışişleri bakanlıkları koordinasyon içerisindeler. Çocuklarımızın ister yurt içinde, ister yurt dışında olsun, eğitimi en üst düzeyde almaları için gerekli düzenlemeleri hazırlıyoruz."



'MAGAZİN KONUSU OLMASINI İSTEMİYORUZ'



Mert' Hakan Şeker'in uluslararası müzik yarışmasında birinciliği elde etmesine sevindiklerini belirten Nabi Avcı "Hakikaten bugünlerde böyle bir bayrak göstermeye çok ihtiyacımız varmış, çok sevindik. Bir milli takım galibiyetiyle karşılaşmış gibi sevindik" dedi.



Mert'in magazin konusu olmasını asla istemediklerini söyleyen bakan Avcı,"Mert'in yaşında olan genç sanatçıları bekleyen en önemli tehlikelerden bir tanesi de aşırı medya ilgisi ve bir süre sonra medyatik şöhretin öne geçmesi. Genç sporcularda çok görülür ve yeteneklerini çok köreltmeye neden olur. O kadar magazin hale gelir ki gündelik yaşamları. O yüzden biz Mert'in başarılarını tabi ki duyurmak istiyoruz, bilinmesini istiyoruz ama bir medyatik, magazin konusu olmasını da katiyen istemiyoruz. Onun için çok seyrek çıkıyoruz medyaya" diye konuştu.



'ÇOK ÇALIŞIYORUM'



Mert Hakan Şeker de başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Şeker, "Günde 8-10 saat çalışıyorum. Yarışmalarda derece alsam ya da alamazsam benim için hiç önemli değil. Ben gidip orada Türkiye'yi temsil ederek çaldım. Birincilik aldığımda ise Türkiye birinci geldi diye düşünüyorum" dedi.



'BİR TÜRK OLARAK GİT ÇAL GEL'



Anne Zeynep Şeker de"Mert Hakan yurt dışına yarışmaya giderken ona 'oğlum bir Türk olarak git, çal, gel. Gitti, çaldı, geldi. Çok mutluyuz. Güzel bir dereceyle geldi, hepimizi çok mutlu etti. Yüzümüzü kara çıkartmadı, emeklerimizi boşa çıkartmadı. Dualarla, güzel dileklerle yolladık. O da bize onun karşılığını verdi" ifadelerini kullandı.



MESSİ'YE BENZETTİ



Müzik Direktörü Rüstem Avcı, Mert Hakan Şeker'in 'Messi' gibi bir yetenek olduğunu söyledi. Piyano çalışmalarını Mert ile haftada 3 kez Bursa'da sürdürdüklerini anlatan Rüstem Avcı şöyle konuştu:



"Mert Hakan Şeker'in temel özelliğini bilerek yürürsek daha iyi olur. Bir Barselona takımı vardır, hepsi birbirinden ünlü çok değerli oyunculardır. Ama bir de Messi vardır, paha biçilemiyordur. İşte Messi olmaya aday bir yetenekten söz ediyoruz. Mert aynen bu disiplinle çalışmaya devam ederse, Türkiye'nin, dünyanın önemli müzik insanlarından biri olacak. Bizler sayın bakanla daha önce bir araya geldik. Hatta 'Harika Çocuk' yakıştırması da oradan doğdu. Harika Çocuklar Yasası vardı 1948'lerde çıkan. Mert'le bir model olarak bunu nasıl canlandırabiliriz diye görüşmüştük. Mert ve benzerlerinin Harika Çocuklar Yasası'yla birlikte devlet himayesinde, devlet desteğinde mükemmel yeteneklerin mutlaka açığa çıkartılması yönünde bir muradımız var."