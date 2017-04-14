Eskişehir Bakan Avcı 'Oyun Başlasın' Etkinliğinde

Bakan Avcı 'Oyun başlasın' etkinliğinde (2)



ESNAFLA BULUŞTU



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile yemekli toplantıda bir araya geldi. Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası salonundaki akşam yemeğine katılan bakan Avcı, burada yaptığı konuşmada, hükümetin esnafa çok önemli destek ve teşviklerde bulunduğunu söyledi. Avcı şöyle dedi:



"Ak Parti hükümetleri döneminde titizlikle riayet ettiğimiz bir prensibimiz oldu. Yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik, söz verdiğimiz işleri ise mutlak surette yaptık. Daima istikrardan ve kalıcı çözümlerden yana olduk. Daha önceki iktidarlar döneminde şiar edinilen 'Benden sonrası tufan' mantığıyla hareket edip, ülkemizi dar boğaza sokmadık, gençlerimize borç yükü altında bükülen bir ülke bırakmadık. Şimdi sizlerin de malumu olduğu üzere ülkemiz çok kritik bir süreçten geçiyor. Bu süreçte daima istikrardan yana olan esnafımızın yine aklı selimle, sağduyu ile hareket edeceğine canı gönülden inanıyoruz."



Bakan Nabi Avcı'ya konuşmasının sonunda Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er, Avcı'nın halı üzerine işlenmiş fotoğrafını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen de Yunus Emre'nin resmini verdi.