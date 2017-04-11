Eskişehir Bakan Avcı, Kursiyer Kadınları Ziyaret Etti

Bakan Avcı, kursiyer kadınları ziyaret etti



KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de Toplum ve Aile Destek Merkezi'ni (TADEM) ziyaret etti.



Eskişehir'de referandum çalışmalarını sürdüren bakan Nabi Avcı bugünkü ilk ziyaretini 71 Evler Mahallesi'ndeki TADEM'e gerçekleştirdi. Kursiyer kadınların yaptığı eserleri inceleyen Avcı burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Her şey bir fikirle başlıyor. Bir cümle ile başlıyor, sonra o bereketleniyor, çiçekleniyor ve işte böyle güzel eserler ortaya çıkıyor. Emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Burada sizin güler yüzünüz ve eserlerinizle karşılaşmaktan çok mutlu oldum. Allah yolunuzu açık etsin, elinizin, emeğinizin bereketlenmesine vesile olsun inşallah. İnşallah ikinci ve üçüncü aşamalarda bu yaptığınız güzel eserleri tanıtma hatta pazarlamanın yollarını da beraber oluşturalım. Aynı zamanda böyle olunca küçük de olsa, aile ekonomisine katkıda bulunacak bir düzeni de birlikte kurmuş olalım."



ANISINI ANLATTI



Bakan Avcı salona girerken sunucunun kendisi için 'Kim geliyor? kim geliyor?' dediğini belirterek bununla ilgili 2011 yılında Eskişehir'de yaşadığını anısını da şöyle anlattı:



"Burada şimdi sunuculuk yapan Bülent kardeşime takılacağım. Ona da aslında teşekkür ediyorum çünkü beni 2011'in ilk siyasi toplantısına götürdü. 2011 Haziran seçimlerinde aday oldum. Eskişehir'deki ilk toplantımızı da Gar Düğün Salonu'nda yapıyoruz. Yaşar bey vardı o zaman, kulakları çınlasın. Sahnede sunuculuk yapıyor. Benim de o zamanlar bürokrat olarak Eskişehir'e çok gidip gelmişliğim yok. Beni takdim edecek, benden önce diğer adayları da takdim etti. Anonsa başladı, 'Kim geliyor?, kim geliyor?' diyor ama arkası gelmiyor. Adımı hatırlamıyor. 'Hocaların hocası' diyor, 'Hocamız' diyor bir türlü hatırlamıyor. Şimdi biraz önce burada merdivenlerden inerken 'Kim geliyor? kim geliyor?' seslerini duyunca, 'Eyvah, o da mı unuttu adımı' dedim."