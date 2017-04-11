Eskişehir Bakan Avcı, Eskişehir'de Esnafı Ziyaret Etti

Eskişehir Bakan Avcı, Eskişehir'de esnafı ziyaret etti(Tür: Yurt)

Eskişehir Bakan Avcı, Eskişehir'de esnafı ziyaret etti

(Tür: Yurt)

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Eskişehir
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