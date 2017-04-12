Eskişehir Bakan Avcı'dan Hayırcı Öğrencilere Bir Ara Gelin Neden Evet Neden Hayırı Anlatayım

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de 'Hayır' broşürleri dağıtan bir grup Hukuk Fakültesi öğrencisine "Bir ara gelin ben size neden Evet neden Hayırı anlatayım. Alın adreslerini, anlatayım ben size" dedi.



AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü ile birlikte dün Eskişehir'de MHP İl Başkanlığı ziyaretinin ardından İsmet İnönü Caddesi'ndeki Evet ve Hayır çadırlarını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yanına Hayır broşürleri dağıtan ve Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi öğrencileri olduğunu belirten bir grup genç geldi. 'Bana Anayasayı sor' yazılı yelek giyen öğrenciler bakan Avcı'ya Hayır broşürünü vererek "Sayın bakanım biz hukuk öğrencileriyiz. Anayasa paketinin içeriğini anlatıyoruz. Neden hayır dediğimizi anlatmak istiyoruz. Hukuk fakültesi öğrencileri olarak bunlara tartışıyoruz" dedi.



Bakan Avcı da öğrencilerden aldığı broşürü tekrar onlara geri vererek "Bir ara gelin ben size neden Evet neden Hayırı anlatayım. Alın adreslerini, anlatayım ben size" diye konuştu.



Bakan Avcı daha sonra yanında bulunanlara dönerek, "Bir ara bu çocukları çağırın da anlatın" dedi. Avcı daha sonra esnaf ziyaret etti.