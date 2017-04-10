Eskişehir Bakan Avcı, Amatör Spor Kulübü Yöneticileriyle Buluştu

Bakan Avcı, amatör spor kulübü yöneticileriyle buluştu



KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Eskişehir'de, amatör spor kulübü yöneticileriyle bir araya geldi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Amatör Spor Evi'nde amatör spor kulübü yöneticiyle düzenlenen toplantıya katılan bakan Nabi Avcı, amatör sporu ve amatör spor kulüplerini bir eğitim müessesi olarak gördüklerini söyledi. Türkiye'de son 15 yılda her alanda ilerlemenin olduğunu ifade eden Avcı şöyle konuştu:



"Türkiye genelinde de çok şükür amatör spor konusunda da geçmişe göre çok iyi mesafeler alındı. Türkiye son 15 yılda eğitimde de, başka alanlarda da gözle görülür ilerlemeler kaydetti ama bazı konular var ki oradaki ilerlemeler ancak zaman içerisinde anlaşılabilir. Hızlı treni yaptığınız zaman ertesi gün insanlar fark ederler. Gözüyle görüyor, bindiği zaman fark ediyor. Yolları yaptığınız zaman insanlar İstanbul'a bir gidiş gelişle görüyorlar. Hastaneyi görüyor, oradaki hizmetin niteliğini görüyor. Bunlar hemen fark edilebiliyor. Ama bazı alanlar var ki hemen fark edilmez. Eğitim de bunlardan biri, sporda bunlardan biri. Bugün bir işe başlarsınız, proje başlatırsınız, çocuklar için bir spor alt yapısı oluşturmak için bir işe girişirsiniz ama bunun sonucunu 10-15 sene sonra alırsınız. Temel alt yapıyı kurar kurmaz şampiyonlar çıkmaz. Önce oranın bir kurumsal kültürü oluşur, eğiticilerini bulur yetiştirirsiniz, bir yönetim tecrübesi oluşur. Ondan sonra tuğla üstüne tuğla koyar gibi zaman içerisinde bu başarı grafiği yükselmeye başlar. Türkiye genelinde amatör sporcu sayılarımızda da, onlara verilen eğitim programlarının sayısında da, onlar için hazırlanmış olan alt yapı imkanlarında ve tesis sayılarında da çok ciddi gelişmeler oldu. Çok şükür Türkiye bugün amatör spor bakımından göle maya çalındı."



ŞEHİT POLİSİN OĞLUNU KUCAĞINA ALDI



Avcı toplantı sonrasında Eskişehir Polisevi'nde şehit polis aileleriyle biraraya geldi. Şehit polis memuru Ali Sevim'in 11 aylık oğlu Eyüphan Sevim'i kucağına alıp seven bakan Avcı yaptığı konuşmada "Emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 172'inci yılının iyiliklere, güzelliklere, huzura, barışa, esenliğe vesile olmasını diliyorum. 172 yıldan beri devlet ve millet için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.



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