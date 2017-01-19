Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği'nden Bakü'de Yapılan Katliamın 27'nci Yılı Anısına Söyleşi

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği, 20 Ocak 1990 tarihinde Sovyetler Birliği Kızıl Ordu tarafından Bakü'de yapılan katliamın 27'nci yılı anısına dernek binasında bir söyleşi düzenledi.



Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği, Azerbaycan tarihinin dönüm noktası 20 Ocak gecesini ve o gecede şehit olanları unutmadı. Dernek yerleşkesinde 20 Ocak katliamının 27'nci yılı anısına düzenlenen söyleşide konuşan Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkan Yardımcısı Sirac Yaguboğlu, Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesi sürecini ve 20 Ocak gecesini anlattı. Sirac Yagupoğlu, "20 Ocak gecesine getiren süreç 1988 senesinde Karabağ'da başlayan Ermenilerin ayaklanması ve toprak iddiasıdır. Ermenilerin 200 yıldır Azerbaycan Türklerinin tarihi topraklarında sistematik şekilde göçleri ve yerleştirilmesi sonucu Ermeniler 1988 senesinde, Azerbaycan'ın tarihi toprakları olan Karabağ'ın Azerbaycan'dan koparılarak Ermenistan'a bağlanmasını istediler. 1988 senesinde Azerbaycan'da bu olaya karşı başlayan gösterilerde ne yazık ki, Azerbaycan Türkleri halen oynanan oyunları göremiyor, Azerbaycan'ı yöneten Rus yanlılarından ve Sovyetler Birliği'nden medet umuyorlardı. 1989 sonlarına gelindiğinde artık Sovyetlerin oyunu anlaşılmış ve Azerbaycan Türkleri bağımsızlık için sokaklara dökülmüşlerdi. Sovyetler Birliği, Azerbaycan Türklerini susturmak ve gözdağı vermek için 19 Ocak gecesi 11'nci Kızıl Ordu içinde yer alan özel birliklerini katliam yapmak üzere Bakü'ye sürdü. Azerbaycan Türkleri her şeye rağmen 'Ölmek var, dönmek yok' sloganları atarak silahsız bir şekilde Bakü'nün girişlerinde canlarını siper ettiler ve barikatlar kurdular. Ancak katliam yapmak için emir almış özel birlikler acımasızca ve hedef gözetmeksizin kurşun yağdırdılar. O gecenin sabahında Bakü sokaklarındaki kan izleri karanfillerle süslendi ve Azerbaycan'da bir çiçeğin kaderi böylece değişmiş oldu. Artık karanfil şehit kanını temsil ediyordu. 22 Ocak günü yapılan cenaze törenine 2 milyonu aşkın kişi katılınca Sovyetler Birliği baş edemeyeceğini anlamıştı. Nitekim Azerbaycan Türkleri 20 Ocak gecesi ödedikleri bedelin karşılığında, canları ve kanlarıyla 1991 senesinde bağımsızlıklarına kavuştular" dedi.



20 Ocak gecesi Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğrunda canlarını feda eden şehitler için dualar okundu ve yapılan söyleşi soru cevap şeklinde devam etti. Toplantı sonunda, Belçika'dan Eskişehir'e gelen Belçika-Gent eski Türk Ocağı Başkanı Recep Tuncer Sarı da, Azerbaycan anılarını anlattı. - ESKİŞEHİR