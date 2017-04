Eskişehir, 23 Nisan'ı karlar altında kutladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir, 23 Nisan'a karlar altında merhaba dedi. Sabah saatlerindeki yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, diğer yandan da güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de törenler ve kutlamalar ile geçmesi planlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, olumsuz hava koşulları sebebiyle sekteye uğradı. Eskişehir Valiliği önünde gerçekleşmesi beklenen tören ve konuşmalar, olumsuz hava koşulları sebebiyle çelenk töreni sonrası sona erdi. Özellikle sabah saatlerinde görülen yoğun kar yağışı, günlük hayatı felç etti. Yaşanan olumsuzluklara rağmen Eskişehir'in kısa süreliğine beyaz örtüye bürünmesi güzel görüntülerin ortaya çıkmasına da neden oldu.

23 Nisan sebebiyle İstanbul'dan Eskişehir'e bisiklet sürerek gelen Yeditepe Bisiklet Kulübü'nün üyelerinden Ercan Yürek, yolculukları esnasında özellikle son 100 kilometrede çok zorlandıklarının altını çizdi. Eskişehir'in güzelliklerini çıplak gözle görme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını belirten Yürek, "Ulusal Egemenlik Bayramı'nı burada yaşamak istedik. Günün anlam ve önemi için de Eskişehir'e gelmek, böyle güzel bir şehri dolaşmak istedik. Tabii böyle sıcak, gülük gülistanlık bir hava beklerken, son 100 kilometreyi yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde geldik ama durmadık. Bizde başladığımız yolu bitiriyoruz. Eskişehir'de sıcak bir hava bekliyorduk, kollarımızdan gördüğünüz gibi umduğumuz gibi olmadı ama bu güzel şehri sıcakta da görmek için tekrar geleceğiz. Gerçekten muazzam. İstanbul'dan buraya pedallayarak geldik. Yolculuğumuz zordu ama böyle güzel bir şehre ulaşabilmek için demek ki biraz zorluk çekmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Eskişehir'de bisikleti teşvik etmeye yönelik projeler bekliyoruz"

Eskişehir'in gezilecek çok yeri olduğunu vurgulayan Ercan Yürek, "Eskişehir muazzam güzel, şuan soğuk ama insanların sıcak olduğunu görüyorum. Görseli çok güzel. İstanbul'da bu tarz yerler eksik diyebilirim ve belediyeyi de tebrik ediyorum. Ücretsiz her tarafı dolaşabiliyorsunuz. Sadece bisikleti teşvik etmeye yönelik daha güzel projeler bekliyoruz. Buradaki bisikletçi dostlarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla belirli yerlerde kullanamıyorlar. Bizi biraz özgür bırakın bu hayattan keyif alalım ve keyif verdirelim" ifadelerini kullandı.

"Kar yağmasına çok şaşırdık"

23 Nisan'ı kutlayarak sözlerine başlayan Odunpazarı esnaflarından Zafercan Aktaş da karşılaştıkları kar yağışı sonrası şaşkınlıklarını gizleyemediklerini belirtti. Aktaş, "Atamızın bize bıraktığı 23 Nisan Çocuk Bayramı öncelikle bütün Türkiye'ye kutlu olsun. Önemli bir bayram, atamızın bize mirasıdır ve mutluyuz. Karın yağışına çok şaşırdık. 23 Nisan'da böyle bir kar yağışı hiç beklemiyorduk. Beklemediğimiz bir anda kar yağdı ancak mutluyuz. Güzel bir görüntü aslında. Buraya gelen turlarımız, misafirlerimiz Eskişehir'e yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgiden dolayı da satışlarımız tabii ki artıyor. Odunpazarı esnafı olarak bu ilginin de devamını diliyoruz, bekliyoruz" dedi.

