Eşkinat Romanlar Federasyonu Heyetiyle Buluştu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Romanlar Federasyonu temsilcileri ile bir araya geldi. Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Hizmet Binası'nda gerçekleşen görüşmede, Roman vatandaşların topluma entegrasyonu ile ilgili çalışmalar ve Romanların sorunları gündeme geldi.



Tekirdağ Romanlar Federasyonu Başkanı Salih Pirbudak ve beraberindeki heyet, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'la görüştü. Toplantıda Süleymanpaşa'da yaşayan Romanların sorunlarını dile getiren Pirbudak, Başkan Eşkinat'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Aydoğdu Mahallesi'nde çocuklara ve annelere yönelik bir merkez açılacak



Eşkinat, Romanların yoğun olarak yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'nde açılacak olan merkez hakkında açıklamada bulundu. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından projesi hazırlanan merkezde okul çağındaki çocuklar ve annelere yönelik çalışmalar yürütüleceğini ifade eden Eşkinat, merkezde öğrencilere kahvaltı ve öğle yemeği sunulacağını, öğrencilerin okul saatlerinde ise annelere yönelik eğitim programları uygulanacağını söyledi.



Edinilen bilgiye göre, merkezdeki çalışmalar son aşamasına getirildi. Kısa süre içinde hizmete girmesi beklenen merkezin Aydoğdu Mahallesi'nde önemli bir görev üstleneceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ