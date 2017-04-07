Eşkinat ile Yel Tekirdağ İçin Buluştu
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ı makamında ziyaret etti.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı makamında ziyaret etti.
Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleşen ziyarette AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'e AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Uzunlar, Kadın Kolları Süleymanpaşa İlçe Başkanı Şule Akyüz ve parti yönetim kurulu üyeleri eşlik ederken, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Berkay Çakır, Mehmet Hilmi İşsever ve Hulisi Özocak da ziyarette hazır bulundu.
Tekirdağ'ın sorunları ve çözüm yollarının görüşüldüğü ziyarette, Süleymanpaşa Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hizmetler ve projeler ile Tekirdağ'a yapılması planlanan devlet yatırımları da masaya yatırılarak değerlendirildi.
Tekirdağ'ın gelişiminin siyasetten önde tutulması görüşünün hakim olduğu görüşme sonunda Başkan Eşkinat, köy tüzel kişiliklerinin iade edilmesi gerekliğinin altını çizerken, şehrin birleştirici gücü Tekirdağspor'a da katkıların artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı. - TEKİRDAĞ