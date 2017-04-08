Eşkil'den, Yazı'nsama Resim Sergisi

Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim öğretmeni ve aynı zamanda ressam olan Mehmet İdris Eşkil, Yazı'nsama isimli 3'üncü kişisel sergisini Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde açtı.



Ressam Eşkin sergide, yağlı boya tekniği kullanarak hazırladığı 30 eserini sergiledi. Sergi açılışına MTSO Genel Sekreteri Kadir Dölek, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Sadık Çağatay Güneş, ressam Ahmet Yeşil, Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri ile çok sayıda sanatsever katıldı. 15 yıllık resim öğretmeni olduğu belirten Ressam Mehmet İdris Eşkil, aynı zamanda Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimine de devam ettiğini söyledi. Serginin adı olan 'Yazı'nsama' isminin, tez konusu olan, yazının resimde öğe olarak kullanılmasından geldiğini aktaran Eşkil, "Resimlerimde tam olarak yazılar yer almıyor. Çünkü yazılarla bir mesaj vermeye çalışmıyorum. Eğer yazıyla bir şeyler anlatmak isteseydim, o edebi bir eser olurdu. Ama ben sanatsal bir eser ortaya koymaya çalışıyorum" dedi.



Yazıyı biçimsel bir öge olarak gördüğünü kaydeden Eşkil, eserlerinde yazıyı tıpkı ağaç, insan, kuş gibi figür olarak kullandığını söyledi. Sanatsız bir dünya düşünülemeyeceğini vurgulayan Eşkil, aksi takdirde toplumda yozlaşmanın ve kültürsüzlüğün baş göstereceğini kaydetti. Sanatı, medeniyetin gerekleri arasında gösteren Eşkil, sanatın insanlara manevi doygunluk ve estetik bir olgunluk kazandırdığını dile getirdi. Aynı zamanda halkın da sanat tüketicisi olması gerektiğini vurgulayan Eşkil, sanatın sadece sanat dünyasına hapsedilmemesi gerektiğini vurguladı. Hayatın tüm ihtiyaçları gibi sanatın da bir ihtiyaç olduğunu belirten Eşkil, sanatın içinde yetiştiğini ve bundan sonra da sanatın içinde hep var olacağını kaydetti. Halkın sanatı tükettiği sürece sanatçıları destekleyeceğini belirten Eşkil, devlet tarafından da destek programları oluşturulması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle MTSO'nun bünyesinde sanat galerisine yer vermesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Eşkil, "Sanata verdiği destek nedeniyle MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut'a teşekkür ederim" diye konuştu.



26 Nisan tarihine kadar açık kalacak olan sergi, hafta içi 08.30-18.00, Cumartesi günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - MERSİN