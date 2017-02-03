Eskil Belediye Meclisinden Anlamlı Karar

Aksaray'ın Eskil İlçe Belediyesi bu ay ki meclis toplantısında önemli bir karar alarak hayatını kaybeden Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Koyuncu ve İlçe Tarım Müdürü Muharrem Sucu'nun isimleri cadde ve sokaklarda yaşatacak.



İlçe Merkezi İmar Planı içerisinde kalan 699 ile 700 nolu ada arasından geçen sokağın adı İbrahim Koyuncu Sokağı, 834 nolu ada ile 835 nolu adalar arasında kalan sokağın adı da Muharrem Sucu Sokagı oldu. Eskil İlçe Belediye Başkanı Niyazi Alçay, amaçlarının rahmetli olan ilçe sivil toplum örgütü yöneticilerinin isimlerini yaşatmak olduğunu söyledi. - AKSARAY