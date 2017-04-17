Eskiden Saddam Hüseyin'i Çiziyordu, Şimdi Türkiye'nin Ünlülerini Çiziyor
Eskiden Saddam Hüseyin'i çiziyordu, şimdi Türkiye'nin ünlülerini çiziyor Türkiye'deki ünlü isimleri resmeden Iraklı ressam, en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaptı Irak'ın en iyi ikinci ressamı seçilen Najim'in çizdiği Erdoğan portresi ilk bakışta fotoğraf sanılıyorSAMSUN - Irak'ın...
Eskiden Saddam Hüseyin'i çiziyordu, şimdi Türkiye'nin ünlülerini çiziyor
Türkiye'deki ünlü isimleri resmeden Iraklı ressam, en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaptı
Irak'ın en iyi ikinci ressamı seçilen Najim'in çizdiği Erdoğan portresi ilk bakışta fotoğraf sanılıyor
SAMSUN - Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in ressamı 55 yaşındaki Saad Najim, yerleştiği Samsun'da artık Türkiye'nin ünlülerini çiziyor.
Irak'ta yaklaşık 35 yıldır ressamlık yapan Saad Najim, ülkesindeki iç savaş nedeniyle 2 ay önce Türkiye'ye gelerek Samsun'a yerleşti. Iraklı ressam, resim tutkusunu burada da sürdürmeye devam ediyor. 1989'lu yıllarda Saddam Hüseyin'in bir dönem resimlerini çizen Saad Najim, Türkiye'de sanattan siyasete kadar isim yapan ünlülerin resimlerini çizdi. Orhan Gencebay, Tanju Çolak, Yaşar Doğu, Sagopa Kajmer gibi ünlülerin resimlerini çizen Iraklı ressam, 15 Temmuz'da şehit olan Ömer Halisdemir'i de resmetti.
En son yaptığı çalışmasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı model aldı. Yaklaşık 10 yıldır hayranlıkta takip ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da portresini çizen Ressam Najim, hazırladığı tabloyla adeta görenleri hayrete düşürdü. Bir fotoğraf kalitesinde resimler meydana çıkartan Najim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en ince ayrıntısına kadar beyaz kağıda resmetti.
Evli ve 3 çocuk babası olan Saad Najim, yaptığı resim çalışmalarıyla Irak'ta en iyi 2'nci ressam olarak seçildiğini söyledi. Ülkesinden yaşanan savaş nedeniyle ayrıldığını ve Samsun'a geldiğini belirten Najim, "Ben aslında profesörüm. Ama resme olan ilgim nedeniyle yıllardır ressamlık yaptım. 1988-89 yıllarında Saddam Hüseyin'in özel olarak portrelerini çiziyordum. Bende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir hayranlık başladı ve onu sevdiğim için resimlerini çiziyorum" dedi.
Bugüne kadar binlerce çalışmaya imza atan ressamın yaptığı eserler Samsun Kent Müzesinde sergileniyor.