Eski YÖK Başkanı Teziç'in Vefatı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yaşamını yitiren eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in ailesine başsağlığı diledi.

Eski YÖK Başkanı Teziç'in Vefatı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yaşamını yitiren eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in ailesine başsağlığı diledi.

Saraç, Twitter'daki hesabından, "Eski YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Erdoğan Teziç Hocanın ölüm haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Teziç, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.

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