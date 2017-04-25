Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Teziç, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat eden eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı, anayasa hukukçusu Prof. Dr.
Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat eden eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı, anayasa hukukçusu Prof. Dr. Erdoğan Teziç için kurucuları arasında bulunduğu ve 2000-2003'te rektörlüğünü yaptığı Galatasaray Üniversitesinde tören düzenlendi.
Erdoğan Teziç'in Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne fotoğrafları, karanfiller ve avukat-yazar Yiğit Okur'un el yazısıyla yazdığı "Cumhuriyetin en büyük anayasacısına şükranla" notu konuldu.
Eşi Deniz Teziç, oğulları Kerem Teziç ve Kuthan Erkaya'nın taziyeleri kabul ettiği törene, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile akademisyenler, Teziç'in çalışma arkadaşları ve öğrenciler katıldı.
Başbuğ, Kıraç ve Özbek, Teziç'in tabutuna karanfil koyarak, dua okudu. Tören, saygı duruşuyla başladı.
İnan Kıraç, törende yaptığı konuşmaya, "Bugün çok kıymetli bir Türk çocuğunu, bir Cumhuriyet çocuğumuzu yolcu ediyoruz." diyerek başladı. Kıraç, Teziç'in, Galatasaray Lisesinin "Türkiye'nin en üstün seviyesi"ne getirilmesinde büyük katkısı olduğunu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini "Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri" arasına soktuğunu anlattı.
Kıraç, "Onu kaybetmek bizler, aile ve Galatasaray camiası için çok acı. İnandığım ve rahatlıkla söyleyebileceğim bir şey var, o da fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür talebeleri kendi adını ve Galatasaray adını yaşatacaktır. Ruhu şad olsun." dedi.
"Enerjik tarzı, klasik şıklığı, ciddi ama bir o kadar esprili üslubuyla hatırlanacak"
Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak da Galatasaray Üniversitesinin kurucuları arasında yer alan, 2000-2003 döneminde rektörlük yapan Erdoğan Teziç'in, saygın bir anayasa hukukçusu ve fikir insanı olduğunu söyledi.
Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Teziç'in doktorasını Fransa'da tamamladığını hatırlatan Karsak, 1980'de profesör olan Teziç'in uzun süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürüttüğünü, 1992-2000'de Galatasaray Lisesi müdürü, 2000-2003'te Galatasaray Üniversitesi rektörü, 2003-2007'de YÖK Başkanı olarak görev yaptığını dile getirdi.
Karsak, Türkiye Cumhuriyeti liyakat nişanı sahibi olan ve anayasa hukukunda "hocaların hocası" olarak bilinen Teziç için en büyük övünç kaynağının yetiştirdiği öğrenciler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Erdoğan Hocamız, Galatasaray Spor Kulübü Voleybol Takımı kaptanlığı yaptığı dönemden gelen sporcu kimliği, büyük gururla yaptığını her zaman ifade ettiği Galatasaray Lisesi Müdürlüğü, başarılarla dolu rektörlüğü ve içindeki tükenmek bilmeyen Galatasaray sevgisiyle hayatının her anında Galatasaray'ı yaşayan bir büyüğümüz olarak sevenlerinin gönlünde taht kurmuştur. Gerek Galatasaray Lisesi gerekse üniversitemizin gelişmesi ve bugünkü konumuna erişmesinde büyük katkıları olan Erdoğan Hocamız, enerjik tarzı, klasik şıklığı, ciddi ama bir o kadar esprili üslubuyla hatırlanacak ve her zaman anılarımızda yaşayacak."
Galatasaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu da yaşamı boyunca Türkiye'de insan hakları, demokrasi ve hukuk devletini yürekli ve istikrarlı bir savunucusu olan Teziç'in Türkiye'nin sorunlarına her zaman duyarlı olduğunu ve her aşamada sorumluluk üstlendiğini söyledi.
Yüzbaşıoğlu, hastalığı boyunca Teziç ile sürekli görüştüğünü ve kendisine bir isteği olup olmadığını sorduğunu belirterek, Teziç'in "Ülkemizin yaşadığı bu sorunlardan sonra benim ne istemeye hakkım var?" dediğini aktardı.
Yüzbaşıoğlu, "Yaşadığı gibi onurlu şekilde aramızdan ayrıldı." diye konuştu.
"Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş bir insandı"
İlker Başbuğ da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Erdoğan Teziç'i tanımak büyük bir onurdu. Çok iyi bir insandı. Bugün herkesin söylediği gibi 'hocaların hocası', Anayasa üzerine Türkiye'nin en değerli hocalarından birisiydi. Kaybımız büyük. Boşluğu zor doldurulacak, belki de Cumhuriyet tarihimizin yetiştirdiği son önemli değerlerden birisiydi." değerlendirmesinde bulundu.
Dursun Özbek de Galatasaray camiasına ve Türkiye'ye başsağlığı dileyerek, "Erdoğan Hoca aynı zamanda Galatasaray'ın ve milli takımın çok önemli bir sporcusuydu. Galatasaray'a ve milli takıma uzun yıllar voleybolcu olarak hizmet etti. O dönemde de Galatasaray ve milli takım başarılı sonuçlar aldı. Hem sporcu kimliği hem de eğitimci kimliğiyle Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş bir insandı." dedi.
Erdoğan Teziç'in 1961 Anayasası'nın hazırlanmasında büyük katkısı olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı ise "Kurullarda ismi geçmiyor, asistan doktordu o zaman ama çok önemli raportörlük, tetkikçilik görevi olan biri, bunu bilmezler mesela." diye konuştu.
Ortaylı, Teziç'in Galatasaray Lisesinin yenilenmesinde büyük katkısı olduğunu ve üniversiteyi bugünlere getirenlerden biri olduğunu ifade ederek, "Ben özleneceğini ve unutulmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Törenin ardından Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in naaşı, cenaze aracına konularak, Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi'ne götürüldü.