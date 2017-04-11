Eski Yapı Yıkıldı

İzmit'teki eski ve kullanılmayan yapıların yıkımı devam ediyor.



Şimdiye kadar 500 den fazla eski yapıyı yıkan İzmit Belediyesi, Bekirdere'de de kullanılmayan harabe bir yapımının yıkımını gerçekleştirdi. Bekirdere Başaran Caddesi'nde Bayram Aygün ve Rıfat Aygün'e ait kullanılmayan eski yapının yıkımı iş makinaları yardımıyla yapıldı. Belediye Encümeni'nin aldığı karar doğrultusunda gerçekleştirilen harabe yapının yıkımını vatandaşlar meraklı gözlerle izlediler. Bekirdere Muhtarı Adnan Birim, mahalle arasında çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturan yapının yıkılmasıyla rahat bir nefes aldıklarını ifade ederek, İzmit Belediyesi'ne teşekkür etti. - KOCAELİ