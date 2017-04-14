Eski Vali Yardımcısı Fetö'den Hakim Karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Konya Vali Yardımcısı Ejder Sarıçiçek'in yargılanmasına başlandı.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Sarıçiçek ve avukatı katıldı. Üzerine atılı suçları reddeden Sarıçiçek, savunmasında "ByLock" programı kullanmadığını ve terör örgütü üyesi olmadığını söyledi.



Çocuğunu örgüte ait bir okula gönderdiği iddiasına yanıt veren Sarıçiçek, evini taşıdığını, bu nedenle çocuğunu söz konusu okula göndermek durumunda kaldığını söyledi. Çocuğunu bu okula yolladığı için devletten eğitim teşviki parası aldıklarını ifade eden Sarıçiçek, "Benim çocuğumu devlet okuttu. Bir suçlu varsa Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Valiliğidir." dedi.



Bank Asya'da hesabının çocuğun okul taksitlerini yatırmak için açıldığını kaydeden Sarıçiçek, hesap hareketleri incelendiğinde çocuğu mezun olduktan sonra hesaba para yatırılmadığının görüleceğini söyledi.



Örgütün bir derneğine yardım yaptığı iddiasına karşılık Sarıçiçek, söz konusu derneğin o dönemde kamu yararına çalışan dernek statüsünde bulunduğunu, telefonuna gelen bir mesaja cevap vererek derneğe 5 lira gönderdiğini söyledi.



Hiçbir yasa dışı iş yapmadığını ve masum olduğunu ifade eden Ejder Sarıçiçek, tahliye ve beraat talep etti.



Duruşma savcısı savunmanın ardından esas hakkındaki mütalaası için süre istedi.



Savcının talebini değerlendiren mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına hükmetti ve duruşmayı 20 Nisan'a erteledi.