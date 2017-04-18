Eski Un Fabrikasında Yangın Çıktı

Kayseri'de, eski un fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 3589. Cadde'de bulunan eski un fabrikasının birinci katında yangın çıktığı öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, makineler ve ahşap malzemelerde hasar meydana geldi. Yetkililer, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ