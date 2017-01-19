Eski Tokat Asayiş Şube Müdürü Salman Hakkında Yakalama Kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü eski Asayiş Şube Müdürü Murat Salman hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Asayiş Şube Müdürü Murat Salman'ın örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock'u kullandığı iddiası ile gözaltı kararı çıkarıldı. Salman'ın ikametinde bulunamaması üzerine yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Şüpheli Murat Salman'ın ByLock'u yoğun bir şekilde kullandığı, Tokat akademili polisler imamı olan Selim kod adlı E.A ile görüştüğü belirlendi.



Öte yandan, Salman'ın 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabında paylaştığı "Sokağa çıkma yasağı var dediler, çok güldüm" sözleri dikkat çekti. Salman, OHAL kapsamında kasım ayında Resmi Gazete'de yayımlanan 677 sayılı KHK kapsamında görevinden ihraç edilmişti. - TOKAT