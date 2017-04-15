Eski Tirebolu Belediye Başkanı Takır'ın Acı Günü
Eski Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır'ın babası Ali Takır (86) toprağa verildi.
Eski Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır'ın babası Ali Takır (86) toprağa verildi.
Dün evinde vefat eden Takır için Yeniköy Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Takır'ın cenazesi öğlen kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığında defnedildi.
Cenazeye, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Tirebolu Kaymakamı İsmail Ayhan Tavlı, Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karapiçak, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ile çevre ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.