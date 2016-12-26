Eski Telefonlara Sabotaj!

Kullanıcıların mobil cihazlarına yönelik alışkanlıkları hakkında yapılan bir çalışma ilginç veriler içeriyor. Journal of Marketing Research bünyesinde yapılan çalışmaya göre kullanıcılar güncelleme zamanı yaklaştığında, telefonlarına karşı umursamaz davranmaya başlıyor.



Araştırmacıların "upgrade effect" ("güncelleme etkisi") adını verdikleri bu fenomene göre "umursamaz eğilimler, tüketicilerin yeni bir siparişi haklı çıkarmalarına yardımcı olarak güncellenmiş ürünlerin satın alınmasını destekleme niyeti taşıyor." Buna göre kullanıcılar bilinçli olarak değilmiş gibi gözükse de aslında bir düzeyde kasıtlı olarak eskiyen telefonlarını kaybetme ve bozma eğilimi taşıyor.



Kullanıcılara bunun normalde yaptıkları bir şey olup olmadığı sorulduğunda büyük çoğunluğun "hayır" cevabı verdiği görülse de araştırmaya göre insanlar bunun tam olarak farkında olmasa da eskiyen telefonlar bir şekilde geride bırakılarak yenisine doğru giden yol da açılmış oluyor. Kullanıcılar geride bırakacakları cihazı bir anlamda onları kullanamayacak durumda bıraktıklarında daha az vicdan azabı duyuyor ve böylece daha az savurgan olduklarını düşünüyorlar.