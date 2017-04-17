Eski Sevgili" Filminin Fragmanı Yayınlandı

Başrollerinde Tolgahan Sayışman ve Bade İşçil'in yer aldığı "Eski Sevgili" filminin resmi fragmanı yayınlandı.



Seyircisiyle 5 Mayıs'ta buluşacak filmde daha önce 63 defa ayrılıp barışan ve 14 Şubat Sevgililer Günü yolları tesadüfen kesişen çiftin macera dolu bir günü anlatılıyor.



"Barış" ve "Feride" karakterlerinin gençlik yıllarında tanışma hikayelerinin ele alındığı filmde, sürekli ayrılıp barışan çiftin sonunda aşkı kalıcı kılamadıklarını düşünüp severek ayrılma hikayesi beyaz perdeye yansıyacak.



Yıllar sonra 14 Şubat'ta tekrar karşılaşan çiftin bir gününü anlatan Emir Khalilzadeh yönetmenliğindeki filmin senaryosu Alptekin Öztürk'e ait.