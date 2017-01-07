Eski Portekiz Cumhurbaşkanı Soares Öldü

Eski Portekiz Cumhurbaşkanı Mario Soares, 92 yaşında hayatını kaybetti.



Lizbon'daki Cruz Roja Hastanesi'nde 13 Aralık tarihinden itibaren yoğun bakımda bulunan Soares'in ölümünü duyuran Portekiz hükümeti, 9 Ocak pazartesi gününden itibaren ülkede 3 günlük resmi yas ilan edilmesi kararı aldı.



Portekiz'in son 40 yıllık demokrasi tarihinin en önemli siyasetçisi olan ve ülkesinde "demokrasinin babası" olarak adlandırılan Soares, diktatörlük döneminin (1926-1974) ardından demokrasiye geçiş sürecinin en etkin siyasi aktörlerinden biri olarak öne çıkmıştı.



Portekiz'de diktatörlük döneminin ardından kabul edilen anayasa sonrasında seçilen ilk başbakan olan, Portekiz Sosyalist Partisi'nin (PS) kurucusu Mario Soares, 1976-1978 ve 1983-1985 yıllarında başbakanlık yapmıştı.



1986-1996 yıllarında iki dönem Portekiz Cumhurbaşkanı olan Soares, 81 yaşındayken 3. kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olarak dikkati çekmişti. Soares, 2006'da yapılan ve Anibal Cavaco Silva'nın kazandığı seçimlerden sadece yüzde 14 oranında oy alabilmişti.



1999 ve 2004 yıllarında Avrupa Parlamenteri olan sosyalist görüşlü Soares, Avrupa Parlamentosu Başkanı olmak için de aday olmuş ancak 1999'da yapılan seçimi muhafazakar Fransız siyasetçi Nicole Fontaine kazanmıştı.