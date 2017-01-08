Eski Portekiz Cumhurbaşkanı Soares'in Vefatı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Portekiz Cumhurbaşkanı Mario Soares'in vefatı dolayısıyla ailesine taziyelerini iletti.



Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Soares'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.



Soares'in ailesi ile Portekiz halkına başsağlığı dileğinde bulunan Çavuşoğlu, "Soares, çağdaş Portekiz'in efsanevi bir kahramanı, Avrupa'nın büyük bir devlet adamı ve Türkiye'nin güçlü bir dostuydu." ifadelerini kullandı.