Eski Pakistan Talibanı Sözcüsünden Terör İddiası

Pakistan'da güvenlik güçlerine teslim olan eski Pakistan Talibanı Sözcüsü ve Cemaat-ul Ahrar örgütü liderlerinden Ehsanullah Ehsan, Afgan güvenlik güçleri ve istihbaratının, Hint istihbaratı ile birlikte Pakistan'a karşı sınır ötesinden terör faaliyetleri yürütülmesini desteklediğini öne sürdü.



Pakistan Ordu Sözcülüğü tarafından servis edilen görüntüde Ehsan, çeşitli itiraflarda bulundu.



Ehsan, Afgan güvenlik güçleri ve istihbaratının, Hint istihbaratı ile birlikte Pakistan'a karşı sınır ötesinden terör faaliyetleri yürütülmesini desteklediğini iddia etti. Ehsan ayrıca, kendisinin de Afgan topraklarındaki militan sığınaklarından Pakistan devletine karşı faaliyetlerde bulunduğunu ve "gönüllü olarak" Pakistan ordusuna teslim olduğunu anlattı.



Konuya ilişkin Afgan ve Hint yetkililerden henüz açıklama gelmezken, her iki devlet de İslamabad yönetiminin söz konusu iddialarını daha önce yalanlamıştı.



Pakistan Talibanındaki bölünmeden sonra 2014'te Cemaat-ul Ahrar örgütünün de bir süre sözcülüğünü yapan Ehsan'ın, geçtiğimiz hafta başında Pakistan güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilmişti.



Cemaat-ul Ahrar'ın, şubat ayında düzenlediği terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmişti.



Pakistan'ın Lahor kentinde 2016'da Paskalya Bayramı sırasında düzenlenen ve 60 kişinin yaşamını kaybetmesine yol açan saldırı da aynı örgüt tarafından üstlenilmişti.



ABD, Cemaat-ul Ahrar'ı ağustos ayında terör listesine almıştı.