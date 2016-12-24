Siirt'te eski otogarın yıkımı sırasında enkaz altında kalan kamyon şoförü kurtarıldı.
Siirt'te Kurtalan Caddesi'ndeki eski otogarın yıkım çalışması sırasında Siirt Belediyesinde görevli kamyon sürücüsü Mehmet Şirin Altay (42), enkaz altında kaldı.
Altay, AFAD, belediye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasıyla enkaz altından çıkarıldı.
Hafif şekilde yaralanan Altay, ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eski Otogarın Yıkımı Sırasında Enkaz Altında Kalan Kamyon Şoförü Kurtarıldı
Siirt'te eski otogarın yıkımı sırasında enkaz altında kalan kamyon şoförü kurtarıldı.
Siirt'te eski otogarın yıkımı sırasında enkaz altında kalan kamyon şoförü kurtarıldı.
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