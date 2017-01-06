Orduspor Eski Kulüp Başkanı Hakkında 6 Farklı Suç Duyurusu

Orduspor Kulüp Başkanı Yaşar Pamuk, eski Başkan Nedim Türkmen hakkında savcılığa 6 farklı konuda suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.



Başkan Pamuk, kulübün Durugöl Tesislerindeki basın toplantısında kulübü 2009-2015 yılları arasında yöneten Nedim Türkmen yönetiminin Orduspor kulübünü zarara uğrattığını söyledi.



Enkaz devretti



Kulüp Başkanı Pamuk, Nedim Türkmen'in Orduspor yönetimini hedef alan açıklamalarından dolayı basın toplantısı yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Nedim Türkmen, kulübü yönettiği süre boyunca kendi ikrar ettiği kararıyla kulübü 47 milyon TL borçla ortada bırakmıştır. Yönetimi bırakmasının ardından gerek denetim aracılığıyla, gerekse denetim kurulumuz tarafından yapılan incelemelerde kendisinin iddia ettiğinden çok daha büyük bir borçla bir enkaz devrettiği tespit edilmiştir." dedi.



Kredi ödemelerini kendisine ait hesaplara geçirmiş



Nedim Türkmen'in kulübü zarara uğrattığını belirten Pamuk sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sayın Tükrmen kulübü karşı karşıya bıraktığı borç bir yana, finans kurumlarından yüksek faizle kredi almış, sınırsız sürekli kredi sözleşmeleri imzalamış, kullanılan kredilerinin borcunu kulübü sorumlu kılmış, finans kurumlarından gelen kredi ödemelerini aynı gün kendisine ve şirketlerine ait hesaplarına üstelik 'faiz hukuku' adı altında geçirmiştir. Kulüpten alacağı olduğu iddiası ise dayanıksız ve hedef saptırmaya yöneliktir.



Kulübü borç batağına sürükledi



Kulübü, Süper Lig'den 2. Lig'e kadar düşüren, bu dönemde kulübü borç batağına sokan Nedim Türkmen hakkında, bugüne kadar yapılan hukuki suç duyurularına ilaveten, bugün itibarıyla 6 farklı konuda daha suç duyurusunda bulunulmuş olup, sonuna kadar şehrimizin ve Türk kamuoyunun desteği ile hukuki mücadele takip edilecektir."



Yaşar Pamuk, Türkmen'in kulüpten aldığı her bir kuruş, geri dönene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.