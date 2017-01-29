Eski Nişanlısının Öldürdüğü Kızın Tabutuna Duvağı Konuldu

SAMSUN'da eski nişanlısı trarafından öldürülen 35 yaşındaki Emine Çatal, tabutunun üzerine gelin duvağı örtülüp gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.



Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan Kadifekale Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 7 ay önce evlenmekten vazgeçtiğini söyleyerek nişanı atan Emine Çatal'ı telefonla arayan eski nişanlısı 37 yaşındaki Nihat Güney, konuşmak istediğini söyledi. Emine Çatal'ın kaldığı babasının evine giden Nihat Güney, eski nişanlısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Güney, üzerinde bulunan tabancayla önce Emine Çatal'ın başına, sonra da kendi başına ateş etti. Günay olay yerinde, Çatal ise kaldırıldığı hastanede öldü.



Emine Çatal'ın cansız bedeni, bugün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak önce baba ocağına getirildi. Burada yakınlarından helallik alınıp dua edildi. Ardından cenazesi Karasamsun Merkez Camisi'ne getirildi. Tabutunda gelin duvağı örtülen Emine Çatal'ın babası İsmet ve annesi Ayşe Çatal taziyeleri kabul ederek gözyaşı döktü. Emine Çatal'ın cenazesi, öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Kalkanca Mezarlığı'nda toprağa verildi. - Samsun