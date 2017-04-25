Eski Nişanlısının Erkek Arkadaşını Bıçakladı

Konya'da bir kişi, kız arkadaşının eski nişanlısı tarafından bıçaklandı.



Alınan bilgiye göre, Cemal B, merkez Selçuklu ilçesi Sultanşah Caddesi'ndeki tramvay durağı yakınlarında, eski nişanlısını Uğur S. (25) ile gördü.



Bu sırada iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Cemal B, Uğur S'yi bıçakla yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası Uğur S'yi ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Kaçan Cemal B'nin yakalanması için polisin başlattığı çalışma sürüyor.