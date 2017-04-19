Ömür Boyu Hapis Cezasına Çarptırılan Sporcu, Hücresinde İntihar Etti

Cinayet suçlaması nedeniyle ömür boyu hapis cezası alan eski Amerikan Futbolu Ligi (NFL) oyuncusu Aaron Hernandez, hücresinde ölü bulundu.

Massachusetts eyaletindeki Souza-Baranowski Hapishanesi'nin sözcüsü Christopher Fallon, maksimum güvenlik önlemi alınan tek kişilik koğuşta kalan Hernandez'in hücresinde ölü bulunduğunu açıkladı. Olay hakkında soruşturma açıldığını söyleyen Fallon, eski sporcunun hayatına son verdiğini belirtti.

2013 YILINDA ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Aaron Hernandez, 2013 yılında Odin Lloyd adlı kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası almıştı. Boston'da 2012 yılında Daniel de Abreu ve Safiro Furtado adlı kişileri öldürdüğü iddiasıyla da yargılanan Hernandez'in davası geçen hafta sonuçlanmış ve 27 yaşındaki sporcu, söz konusu suçlamadan beraat etmişti.

GELECEK VADEDEN OYUNCULAR ARASINDA GÖSTERİLİYORDU

NFL'de mücadele eden New England Patriots takımında 2010-2012 yılları arasında forma giyen Hernandez, cinayet suçlamasından hüküm giydiği süreye kadar ülkesinde gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyordu.