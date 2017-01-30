Eski NATO Komutanından Rusya ile İşbirliği Çağrısı

– Eski NATO Komutanı James Stavridis'in Rusya'nın NATO için birçok sorunlu alanda partner olduğunu söyledi ve her halükarda işbirliği yapılması çağrısında bulundu.



Stavridis'in The Hill'de yer alan yazısında, NATO'nun Moskova ile işbirliğine dönmesi gerektiğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti ve terör ile mücadele, Arktika'da ortak faaliyet, silahların yayılmasının kontrolü, bilim, ticaret ve diplomatik işbirliği. İşbirliği için birçok alan var" dedi.



Stavridis, Rusya'nın NATO'ya karşı sert davranacağını, bu yüzden NATO müttefiklerinin dikkatli olmaları gerektiğinin de altını çizdi. Eski komutan son olarak, "Gerekli olursa karşı geliriz, fakat Moskova ile işbirliği yapmamız gerek" dedi. - Moskova