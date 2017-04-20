Eski Muhtar Deaş Üyeliğinden Tutuklandı

Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında Kilis'te gözaltına alınan eski muhtar, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden tutuklandı.



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, istihbarat birimlerinin çalışmaları ve DEAŞ soruşturmasında gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda eski muhtar M.K.K. hakkında gözaltı kararı verildi.



Kilis'in Elbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak başkente getirilen, savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan eski muhtar M.K.K, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden cezaevine gönderildi.



Terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye geçmek isteyenlere yardım ettiği öne sürülen şüphelinin, Ankara'dan Kilis'e giden örgüt mensuplarını karşılayıp kalacak yer sağladığı ve sınır ötesine geçişlerini organize ettiği değerlendiriliyor.