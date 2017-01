Eski Milli Boksör Osman Gelegen'in Gençlere Tavsiyesi

Malatyalı eski Milli boksör Osman Gelegen, ilerlemiş yaşına rağmen hala sağlıklı olmasını spora borçlu olduğunu söyledi.



68 yaşındaki eski milli boksör Gelegen ilerlemiş yaşına rağmen hala fit ve sağlıklı olmasını spora borçlu olduğunu söyleyerek, gençlere "Sevgili gençler nasıl ekmek, su insan vücudu için olmaz ise olmazsa, spor da öyledir aslında" tavsiyesinde bulundu.



-"Beni Clay'a benzetiyorlardı"



Profesyonel boksla uğraştığı dönemde büyük başarılara imza attığını ve Türk bayrağını defalarca göndere çektirdiğini anımsatan eski boksör Gelegen, "Uzun yıllar boks yaptım. İtalya lisansıyla profesyonel oldum. Ringde çok hareketli olduğum ve kolay kolay yumruk almadığım için beni Clay'a benzetiyorlardı. Tabi bu benim için büyük bir gurur kaynağı. Sporcuk ayrı bir olay diye düşünüyorum. Yaptığın işe saygın olmaz ise bir noktaya kadara gider, onsan sonra gidemezsin. Ben gerçekten iyi bir sporculuk geçmişine sahip olduğumu aldığımız güzel tepkilerden anlıyorum. Allah'a şükür bugün olmuş daha hala beni gördüğünde gururlanan insanlar var. Demek ki güzel şeyler yapmışız" diye konuştu.



"Gençlerimiz teknoloji bağımlısı olmuş çıkmış"



Gençlere spor yapın tavsiyesinde de bulunan Osman Gelegen, ilerlemiş yaşına rağmen hala spordan kopmadığını ifade ederek, "Gençler spor yapsın. Koşsun, atlasın, güreş, yapsın, boksa oynasın, futbol oynasın, ne yaparsa yapsın ama spor yapsın. Sporun her türlüsü faydalıdır. Maalesef bugün gençlerimiz şuradan şuraya gitmekten aciz bir görüntü ortaya koyuyor. Ben bu yaşımda hala haftada üç gün koşu yapıyorum. Spor yapmıyoruz. Bedenimizi korumuyoruz. Bu beden bize her zaman lazım. Allah'ın verdiği canı iyi korumalıyız. Ne yazık ki gençlerimiz teknoloji bağımlısı olmuş çıkmış. Herkesin elinde tablet, akıllı telefon. Bu nesil çok tembel yetişiyor. Zaten her şey çok kolay olmuş. Herkes kafasına göre zahmetsiz yaşıyor" ifadelerini kullandı.



-Boks geçmişi başarılarla dolu



1950 yılında Malatya'da doğan Osman Gelegen, 1967 yılında boksa başladı.1969 yılında milli takıma seçilen Gelegen, 27 kez milli formayı giyerek önemli bir başarıya imza attı. Osman Gelegen, uluslararası müsabakalar ve dünya şampiyonalarında aldığı derecelerle adından söz ettirmiş bir boksördür. Muahammet Ali Kılay'a olan benzerliği ve aynı teknikle dövüşmesinden dolayı Gelegen'e 'Türkiye'nin Clay'ı unvanı verilmiştir. - MALATYA