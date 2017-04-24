Eski Milli Atlet Sefa Het'ten Türk Atletizmine Eleştiri

ŞARKICI ve besteci Salim Dündar, 1979 yılında düzenlenen yol koşusunda dereceye giren atletlere ödül olarak canlı hayvan verilmesiyle ilgili bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafı yorumlayan eski milli atlet Sefa Het, "Keşke sporculara koyun kuzu, hindi vermeye devam etselerdi de Türk atletizmi Kenyalılara muhtaç olmasaydı" dedi.



Gerçek bir atletizm tutkunu olan ve 55 yıldır koşmaya devam eden Salim Dündar'ın, önceki gün Facebook hesabından paylaştığı 29 Kasım 1979 tarihli fotoğraf, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Belediye tarafından düzenlenen 10 bin metre yol koşusunda dereceye giren ve aralarında Necdet Ayaz, Sefa Het, Hanifi Atmaca, Ergün Yurdadön gibi dönemin en önemli atletlerine ödül olarak koyun, hindi ve tavuk verildiğini gösteren 38 yıllık fotoğrafla ilgili en ilginç değerlendirmeyi Sefa Het yaptı. Söz konusu yarışta ikinci olarak koyun kazanan eski milli atletlerden 58 yaşındaki Het, "Keşke koyun kuzu, hindi vermeye devam etselerdi de Türk atletizmi Kenyalılara muhtaç olmasaydı. O zaman 10 bin metreyi 31 dakikada koşan Türkiye'de ilk 30'a giremiyordu. Aramızda Balkan şampiyonları vardı. Bugünün ithal atletleri bence Türk atletizmine zarar veriyor. Sen sporcu yetiştireme, hazır yetişmiş atlet al. Böylelikle kendi atletini bir kenara it, sporu bırakmasına neden ol. Sporcu geçinemesin, yaşayamasın, ondan sonra da Kenyalı atletlerden oluşan takımın dünya üçüncülüğüne sevinelim. Bu anlayış Türk atletizmini bir yere götürmez" dedi.



- Muğla