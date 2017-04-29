Eski milletvekilinin baba evinde yangın çıktı



GİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesinde kullanılmayan ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç'ın babasının evinde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yeniköy Mahallesi'nde Hacı Mustafa Domaç'a ait kullanılmayan evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap yapı ağırlıklı evi yangın kısa sürede kapladı. Tirebolu Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle yangın söndürülse de evde büyük hasar meydana geldi.

Yangın çıkan evde uzun yıllardır kimsenin oturmadığı ve evin 24. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç'ın baba evi olduğu öğrenildi.