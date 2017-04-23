Eski Milletvekili Sülün, Kalp Krizinden Öldü (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine;



Enis Sülün'ün 'Tekirdağ'dan iki dönem CHP Milletvekili' olduğu ifadesini 'ANAP ve DYP Milletvekili' olarak düzeltip, yeniden veriyoruz.



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YENİDEN



Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), - TEKİRDAĞ'dan 20 ve 21'inci dönem ANAP ve DYP Milletvekili olan, Çorlu İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 65 yaşındaki Enis Sülün, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Tekirdağ eski milletvekili olan ve 2013 yılından itibaren Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını yürüten Enis Sülün, bu sabah saatlerinde rahatsızlandı. Çorlu'da özel bir hastaneye kaldırılan Sülün, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği belirtilen evli ve 3 çocuk babası Sülün'ün cenazesi, Marmara Eğrelisi İlçesi'nde toprağa verildi.