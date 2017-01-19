Eski Milletvekili Özalp, Vefat Etti

Eski Milletvekili Teoman Özalp, vefat etti.



Özalp için yarın saat 11.00'de İTÜ Taşkışla binasında tören yapılacak. Özalp'in cenazesi Teşvikiye Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitlik Aile Mezarlığında toprağa verilecek.



Özalp'in özgeçmişi



Özalp, 1925 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Gemi İnşaatı Bölümü'nden mezun olan Özalp, Makine Fakültesi Dekanlığı, Denizcilik Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Başkanlığı görevlerinde bulundu.



15 Ekim 1981-6 Aralık 1983 tarihleri arasında Danışma Meclisi Üyeliğine seçilen Teoman Özalp, 1989-1994 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 21. Dönem Bursa Milletvekililiği yaptı.



Özalp, evli ve 3 çocuk babasıydı.