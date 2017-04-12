Eski Milletvekili İsmail Durak Ünlü Açıklaması

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen seminere katılan Eski Milletvekili İsmail Durak Ünlü, Hz. Ebubekir'in sözüne vurgu yaparak, "Toplumun en gariban adamısınız ama haklısınız, hakkınız yerine getirilinceye kadar güçlü kılınıyorsanız, o toplumda ideal bir hukuk ve sağlam bir adalet anlayışı var demektir" dedi.



Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf amfisinde düzenlenen seminere katılan Eski Milletvekili İsmail Durak Ünlü, zaman ve mekan şartlarına göre değişmemesi gereken adalet kavramının, insana ve hukukun kendisine bağlı iki yönü bulunduğunu belirtti. İnsana bağlı hak ve adalet kavramının uygulayıcıları tanımladığını ifade eden Eski Milletvekili İsmail Durak Ünlü, "Amerika'da mesleğin erbabı olan avukatların hangi iş olursa olsun müvekkilini kurtarır ve bu da takdir edilir. Hukuk iyi, hükümler güzel, mahkeme doğru karar veriyor ama bir tarafta çok zengin paralı pulluların çok iyi avukatları var, öbür tarafta gariban bir adam var arkasından onu savunacak kimsesi yok. Şimdi bu mahkeme nasıl sonuçlanacak? Uygulayıcıların adalet duygusu en az yazılı hukuk kadar önemli." dedi.



Hak ve adalet kavramı zaman ve mekana göre değişmez



Adalet duygusu gelişmeyen insanlar ve toplumlarda yasalar ne olursa olsun hukukun tecelli etmesinin mümkün olmadığını vurgulayan İsmail Durak Ünlü, "Bir taraftan soyut olan hak ve adalet kavramı diğer taraftan doğrudan insana bağlıdır, zamanla, mekanla ve şartlarla değişmez ve değiştirilemez. Hak kavramı ile güç kavramının bir arada bulundurulması gerekir, yani 'Sizin içinizde en zayıfınız hakkını alıncaya kadar benim yanımda en güçlünüzdür' sözünde olduğu gibi. Siz toplumun en gariban adamısınız ama haklısınız sizin hakkınız yerine getirilinceye kadar siz en güçlüsünüz. Eğer bu böyle ise o toplumda ideal bir hukuk ve sağlam bir adalet anlayışı var demektir. Denkler arasında adaleti tahakkuk ettirmeye çalışıyorsanız burada adalet ve hukuktan söz etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ