Eski Milletvekili Çetin İçin TBMM'de Cenaze Töreni

Vefat eden eski Bolu Milletvekili Bayram Turan Çetin için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.



Törene, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet, Çetin'in ailesi, eski milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.



Çetin'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verilecek.



Çetin'in öz geçmişi



Giresun'da 1926 yılında dünyaya gelen Çetin, Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Kaymakamlık ve merkez valiliği görevlerinde bulunan Çetin, 5. Dönem Bolu Milletvekilliği yaptı.