Sinan Oğan, 'Hülya Sancaklı Hayatını Kaybetti' Diye Yazdı, Sonra Düzeltti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın İstanbul'da bulunan eşi Hülya Sancaklı'nın, başına silahla ateş ederek intihar girişiminde bulunduğu haberleri akşam saatlerinde son dakika gelişmesi olarak duyuruldu. Haberi Meclis'teki anayasa görüşmeleri sırasında alan Seffet Sancaklı Başbakanlık uçağı ile acilen İstanbul'a geldi. Öte yandan eski MHP milletvekili Sinan Oğan twştter hesabından yoğun bakıma alındığı söylenen Hülya Sancaklı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

ESKİ MHP'Lİ OĞAN: HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, twitter hesabından Hülya Sancaklı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Oğan, Kocaeli Milletvekiliimiz Saffet Sancaklı kardeşimin değerli eşi Hülya Sancaklı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

MHP İL BAŞKANI: AMELİYATTAN ÇIKTI, DUALARINIZI ESİRGEMEYİN

Öte yandan MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülen Karataş da twitter hesabından Hülya Sancaklı'nın ameliyattan çıktığını söyledi. Dua dileklerini ifade etti.

OĞAN TWEET'İNİ SİLDİ

İl başkanının açıklamasının ardından Sinan Oğan daha önce yazdığı tweet'ini silerek Hülya Sancaklı'nın ameliyattan çıktığı bilgisini paylaştı. "Acil şifalar diliyorum." dedi.