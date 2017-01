Eski Mersin Yenileniyor

Mersin'in merkezi konumunda bulunan ancak kaderine terk edildiği için eski cazibesini kaybeden Uray ve Mücahitler Caddesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kentsel Tasarım ve Yenileme Projesi'ne dahil edildi.



5 bin metrekare kaldırım, 2 bin ton asfalt



Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Akdeniz ilçesindeki Atatürk ve Silifke caddeleri ile Ulu Camii ve Büyükşehir Belediye Binasının çevresini değiştirecek olan 'Kentsel Tasarım ve Yenileme Projesi'ne Uray Caddesi, Mücahitler Caddesi ile bu caddelere bağlanan ara sokaklar da dahil edildi. Bu caddeler ve bağlı sokaklarda asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları başlatıldı.



Yüzde 85'i tamamlanan ve bittiği zaman Mersin çarşısını tarihi siluetine kavuşturacak olan kentsel tasarım çalışmasına, Mersin'in yıllardır ihmal edilmiş ve atıl durumda olan Uray Caddesi ve Mücahitler Caddesi de dahil edilerek caddelerin konfor ve estetiğe kavuşturulması planlandı. Kentsel tasarım kapsamında, söz konusu alandaki eskiyen yağmursuyu hatları yenilenirken yıpranmış ve eskimiş olan yolların asfaltlanması ve kaldırımların doğal taşlarla yenilenmesi ile atıl durumda bulunan Mersin'in eski merkezi, yeni bir görüntüye kavuşacak.



Başlatılan çalışmalar kapsamında Mücahitler Caddesi ve Uray Caddesi'ne toplam 5 bin 100 metrekare kaldırım ve bordür çalışması yapılırken, 2 bin ton sıcak asfalt döküldü. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü Uray Caddesi'nde ise yenileme çalışmaları tamamlandığında Camii Şerif Mahallesi baştan sona yenilenmiş olacak.



"30 yıldır çivi bile çakılmamıştı"



28 yıldır Uray Caddesi'nde esnaflık yapan ve şimdiye kadar geçmiş yönetimler tarafından tek bir çivi bile çakılmadığını söyleyen Metin Yıldız, "Uray caddemiz yapılan çalışmalar ile çok güzel oldu. 30 yıldır bu caddeye bir çivi bile çakılmamıştı. Hiçbir faaliyet görmemiştik. Ama Burhanettin Kocamaz başkanımız buraya çok güzel çalışmalar yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.



Kentsel Tasarım ve Yenileme Projesi'nin tamamen bitirilmesi ile Mersin'in tarihi dokusu korunacak ve estetik bir görüntüyle kent merkezi yeniden can bulacak. - MERSİN