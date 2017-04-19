Eski Madrid Belediye Başkanı Yolsuzluktan Göz Altında

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un lideri olduğu Halk Partisi'nin başı yolsuzlukla dertten kurtulmuyor. Bugün de su kaynaklarının yöneten kamu şirketi "Canal de Isabel II"'deki yolsuzluk operasyonu kapsamında Halk Partili eski Madrid belediye başkanı Ignacio González Merkezi Operasyon Birimi tarafından şüpheli sıfatıyla göz altına alındı. Polis González'in Madrdi'deki evinde ve ofisinde de arama yaptı.



González'in Canal Isabel II şirketinden Halk Partisi'ne illegal olarak para aktardığı ve Latinamerika'da bir şirketi piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyata alarak para akladığı iddia ediliyor. Suçlamalar arasında görevi kötüye kullanmak, rüşvet, kamu mallarını zimmetine geçirmek de yer alıyor. İspanyol basını soruşturma ilerledikçe bu suçlamalara vergi kaçırmak gibi yeni suçların da eklenebileceğini iddia ediyor.



Kardeşi de göz altında



Operasyonun iki numaralı şüphelisi ise Ignacio González döneminde Madrid belediye başkan yardımcısı olan Esperanza Aguirre. Aguirre, Eylül 2012'de Madrid belediye başkanı olmuş ve 2015'e kadar kda bu görevde kalmıştı.



Göz altına alınanlar arasında Gonzales'in "Latinamerika'daki adamı" olduğu iddia edilen kardeşi Edmundo Rodríguez Sobrino da bulunuyor.



Operasyon kapsamında göz altına alınanların sayısını 8 olarak açıklandı.



Başbakan ifade verecek



"Gurtel davası" olarak anılan bankalardaki kredi kartı yolsuzluklarıyla ilgili diğer bir yolsuzluk davası kapsamında dün Başbakan Marianao Rajoy tanık sıfatıyla ifade vermeye çağrılmıştı. Sağ görüşlü Halk Partisi'nin pek çok üyesinin İspanya'da süren pek çok yolsuzluk davasına adı karışmış, hatta Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden eski IMF Başkanı Rodrigo Rato 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.



Öte yandan Podemos (Yapabiliriz) Partisi, pazartesi günü ülkedeki yolsuzluk çetelerine karşı bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında üzerinde yolsuzluğa karışan kişilerin karikatürlerini, isim ve soy isimlerini taşıyan "Tramabus" (çetebüs) adındaki otobüs bu isimleri Madrid sokaklarında dolaşarak deşifre ediyor. - Madrid