Eski Kütüphane Binasında Yıkım Çalışmaları Başladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan, daha önceden halk kütüphanesi olarak kullanılmış ve uzun yıllardır boş halde duran binada, yapılan incelemeler sonunda yıkım kararı alındı.



Daha öncede kamuoyunun gündemine gelen ve uzun yıllardır boş duran, metruk hale gelmiş eski kütüphane binasında yapılan incelemeler sonunda riskli yapı olduğu tespit edilmesi sonucunda Bozüyük Belediyesi tarafından yıkım çalışmaları başlatıldı. Binanın yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır boş halde duran ve özellikle de çevrede yaşayan vatandaşlarımız tarafından, durumu merak konusu olan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bina ile ilgili olarak yapılan incelemeler sonunda riskli yapı olduğu öngörülmüş, binanın vatandaşlarımız için tehlike oluşturmaması için yıkım çalışmalarına başlanılmıştır" dedi.



Çalışmalar sırasında çevreye rahatsızlık vermemek ve toz oluşumunu engellemek için, itfaiye araçları ile yıkım sahasında sulama yapan ekipler, çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu'na bilgi verdi. Başlatılan yıkım çalışmaları özellikle çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından oldukça olumlu karşılanırken, oluşan molozların yıkım sonrasında kamyonlar ile belirlenen döküm sahasına taşınacağı belirtildi. - BİLECİK