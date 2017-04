Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ünal Açıklaması

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, "Sarin gazı ile o Müslüman çocuklar can çekişirken bunların tek bir kınamasını duydunuz mu? Siz diktatör oğlu katil Esed'e tek kelime etmeyeceksiniz, her iki yılda bir seçime girmiş yüzde 52 oy almış bütün mazlumların sesi olmuş bütün egemenlere emperyalistlere meydan okuyacak bir cesaretle ortada elif gibi dimdik duran bir lidere düşmanlık etmenizi anlamıyormuyuz." dedi.



Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Elbistan Temsilciliği tarafından Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milliye Konferans Salonu'nda düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, yeni sistemin getirdiklerini ve parlamenter sistemi anlattı.



15 yılda ortaya çıkan bütün sistem krizlerini beraber yaşadıklarını anlatan Ünal, "Siz neyi eksik yapıyordunuz, sizin neye gücünüz yetmiyordu, ne yapmak istediniz de yapamadınız ki bu değişikliği getiriyorsunuz" denildiğini belirterek, 15 yılda bu kadar hizmeti sistemin bu kadar engellemesine rağmen gerçekleştirdiklerini söyledi.



367 krizi, AK Parti kapatma davası, 27 Nisan, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'a rağmen önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini dile getiren Ünal, "Onların şaşırdığı şey şu, 'Biz eskiden siyasetçileri, milletin iradesini temsil eden kişileri korkutuyorduk. Şapkalarını alıp gidiyorlardı. Bu defa bir adam geldi. Adam gitmiyor, korkmuyor, sağlam iradesi ile duruyor. Sandıkta aldığım bu iradeyi ancak kefenimle birlikte terk ederim' diyor. 15 yıl boyunca daha öncekilerden aldıkları gibi sandıkta tecelli eden milletin iradesini daha öncekilerden aldıkları gibi bu defa alamadılar. Ne yaptılarsa alamadılar. Hala almaya çalışıyorlar." diye konuştu.



İstediklerini alamayanların şimdi "ağababalarını" devreye soktuğunu, distribütörlerin hepsinin iflas ettiğine dikkat çeken Ünal, şimdi "ağababaların" doğrudan müdahale ettiğini söyledi.



Almanya'da bir televizyon kanalının şov programındaki temizlik deterjanı reklamında "Demokrasiyi ortadan kaldırıyor Erdoğan, Kürtleri öldürüyor Erdoğan" diye konuştuğunu aktaran Ünal, Almanya'daki televizyon kanalının nasıl bu kadar nefret ve öfke duyabildiğini sordu.



Almanya'da televizyonların özel "hayır" propagandası yaptığını dile getiren Ünal, şunları kaydetti:



"İsviçre'de Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasına silah dayanmış afişler asılıyor. Sizin merhametinize ve vicdanınıza soruyorum. Bu adamlar insanlığın üzerinde yükseldiği değerlerden yanaysalar, temel insan haklarından yanaysalar, özgürlüklerden ve demokrasiden yanaysalar, bu insanlar, bu kadar dünyanın gelişimi ve barışa dair iyi düşünceleri varsa siz bunların bir gün olsun 600 bin kişiyi katleden katil Esed'le ilgili bir sözünü duydunuz mu? Sarin gazı ile o Müslüman çocuklar can çekişirken bunların tek bir kınamasını duydunuz mu? Siz diktatör oğlu katil Esed'e tek kelime etmeyeceksiniz, her iki yılda bir seçime girmiş yüzde 52 oy almış bütün mazlumların sesi olmuş bütün egemenlere emperyalistlere meydan okuyacak bir cesaretle ortada elif gibi dimdik duran bir lidere düşmanlık etmenizi anlamıyormuyuz."



Ünal, "Siyaseti her yere bulaştırmayın" denildiğini belirterek, "Bizim siyasetimizin özünü bu milletin derdi oluşturur." dedi.



"Bu sistem bir vesayet sistemidir" diyen Ünal, 2007 Haziran'dan sonra bu sistemin tamamen ortadan kalktığını, seçilmiş cumhurbaşkanını bu mevcut sisteme nasıl entegre edeceklerini tartıştıklarını, şu anda bu sistemin çalışma nedeninin, sistemi çalıştıranların dava arkadaşlığından dolayı olduğunu sözlerine ekledi.