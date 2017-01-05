Eski Kosova Başbakanı Haradinaj, Fransa'da Gözaltında





Sırbistan tarafından 2004 yılında hakkında kırmızı bülten çıkartılan Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj Fransa'da gözaltına alındı. 1998-1999 Kosova savaşı sırasında cephede komutanlık yapan Haradinaj, Sırbistan tarafından 'savaş suçlusu' olarak aranıyordu. Halen ülkesinde muhalefetteki "Kosova Geleceği İçin İttifak"ın (AAK) genel başkanlığını yürüten Kosovalı siyasetçi, 2015 yılında da aynı yakalama emri nedeniyle Slovenya'da gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı. Kosova, Fransız makamları ve AB ülkelerinden Kosovalı yetkililerin serbest bir şekilde dolaşımının engellenmemesi talebinde bulundu.



Auteur: euronews-tr



Tags: Eski Kosovo Kosova gözaltında Fransada Başbakan Haradinaj Başbakanı Kosova politikası Gepost: 05 januari 2017