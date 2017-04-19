Eski Konya Milletvekili Muharrem Candan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bir süredir rahatsız olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti 22. ve 23. dönem Milletvekili Muharrem Candan son yolculuğuna uğurlandı.



Tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybeden eski Konya Milletvekili Muharrem Candan için öğle namazını müteakip Hacıveyis Camisinde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Candan'ın cenazesi Üçler Mezarlığında dualarla defnedildi.



Muharrem Candan'ın cenaze namazına, ailesi, yakınları, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eski bakanlar Beşir Atalay ve Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Muhammet Uğur Kaleli, Hüsnüye Erdoğan, Karaman Milletvekili Recep Konuk, AK Parti İl Başkanı Musa Arat ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA