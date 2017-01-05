Eski Kongre Caddesi'nde Tahsilat Şubesi Açtı

Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Kongre Caddesi'nde Su Tahsilat Şubesi açtı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kongre Caddesi'ne yaptığı gezilerde vatandaşların su aboneleri için tahsilat şubesi açılması isteğiyle karşılaştı. Başkan Sekmen, vatandaşların ilgili isteğinin anında yerine getirilmesi için ESKİ'ye talimat verdi. Bunun üzerine harekete geçen ESKİ Genel Müdürlüğü, şehrin ticari, iktisadi ve sosyal hayatına yön veren Kongre Caddesi'ne su tahsilat şubesi açtı. Açılan yeni şubeyle birlikte ESKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı'nın Palandöken İlçesi 2. Marketler Tahsilat Şubesi, Yakutiye İlçesi Yeğenağa Tahsilat Şubesi ve Sanayi Tahsilat Şubesi, Aziziye İlçesi Milli Egemenlik Caddesi Tahsilat Şubesi ve Ilıca Tahsilat Şubesi ile diğer 17 ilçede bulunanlarla birlikte tahsilat şubesi il genelinde 22'ye ulaştı. Yetkililer Kongre Caddesi'nde açılan yeni tahsilat şubesine vatandaşların su faturalarını yatırabileceğini ifade etti. - ERZURUM