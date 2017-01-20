Eski Kocası Tarafından Vurulan Kadın Ağır Yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, cezaevinden yeni çıkan eski kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı.



Olay, ilçeye bağlı Çimencik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasemin T. (32) cezaevinden yeni çıkan eski eşi Şevket Ç. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Ağır yaralanan Yasemin T., kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Şevket Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - KONYA