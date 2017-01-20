Konya'nın Ereğli ilçesinde, cezaevinden yeni çıkan eski kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Çimencik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasemin T. (32) cezaevinden yeni çıkan eski eşi Şevket Ç. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Ağır yaralanan Yasemin T., kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Şevket Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - KONYA
Eski Kocası Tarafından Vurulan Kadın Ağır Yaralandı
Konya’nın Ereğli ilçesinde, cezaevinden yeni çıkan eski kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, cezaevinden yeni çıkan eski kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı.
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